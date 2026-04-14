Stesa al Parco Verde di Caivano | tre arresti indagini sui nuovi assetti della camorra

Tre persone sono state arrestate in relazione alla sparatoria avvenuta il 27 settembre nel Parco Verde di Caivano, dove sono stati esplosi colpi in aria tra i palazzi. Le indagini si concentrano sui possibili collegamenti con i recenti cambiamenti nelle gerarchie della criminalità locale, in seguito a episodi violenti che hanno coinvolto il clan Ciccarelli. Gli agenti stanno analizzando le prove per comprendere meglio le dinamiche interne del gruppo criminale.

Tre indagati per la “stesa” del 27 settembre 2025: spari in aria tra i palazzi del Parco Verde. Gli investigatori ipotizzano un’azione legata ai nuovi equilibri criminali dopo i recenti colpi al clan Ciccarelli.. Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 3 soggetti napoletani raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di pubblica intimidazione con l’uso di armi e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Stesa al Parco Verde di Caivano: tre arresti, indagini sui nuovi assetti della camorra Raid armato a Caivano: tre arresti per la stesa sul Parco VerdeTre persone sono state colpite da provvedimenti restrittivi emessi dal gip su istanza della Dda di Napoli in seguito a una violenta incursione armata... Stesa a Caivano, tre arresti dei carabinieriCAIVANO (NAPOLI), 14 APRILE 2026 – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna in... Caivano, tre arresti per la “stesa” al Parco Verde: nuovi equilibri nella camorra locale «Stesa» al Parco Verde di Caivano per impossessarsi del territorio: scattano tre arresti - facebook.com facebook