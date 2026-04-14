Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna in relazione a una sparatoria avvenuta il 27 settembre 2025 nel Parco Verde di Caivano. L'operazione si è conclusa con tre fermati, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell'evento o sulle accuse specifiche. La vicenda si inserisce in un’ampia attività di contrasto alla criminalità nella zona.

CAIVANO (NAPOLI), 14 APRILE 2026 – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna in relazione alla stesa avvenuta il 27 settembre 2025 nel Parco Verde di Caivano. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Agli indagati viene contestato il reato di pubblica intimidazione mediante uso e porto di armi, aggravato dalle modalità mafiose. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il raid sarebbe stato finalizzato al controllo delle piazze di spaccio locali, in un contesto di riorganizzazione degli equilibri criminali. Le indagini hanno evidenziato il coinvolgimento di soggetti provenienti da Scampia, intenzionati a inserirsi nel traffico di stupefacenti nel Parco Verde, area considerata strategica per lo smercio.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Stesa a Caivano, tre arresti dei carabinieri

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Caivano - La stesa nel Parco Verde .Arresti de @ArmadeiCarabinieriUfficiale

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