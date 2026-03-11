Controlli dei carabinieri quattro arresti in tre giorni

Durante un'operazione di controllo sul territorio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato quattro persone nel giro di tre giorni. Le operazioni sono state condotte in diverse zone della città e hanno portato all'arresto di soggetti coinvolti in attività illecite. Le persone fermate sono state trasferite in caserma per le procedure di rito.

Nel corso di alcuni controlli del territorio i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato quattro persone. Il primo arresto è avvenuto nella serata di venerdì 6 marzo scorso quando un ragazzo di ventinove anni, di origine tunisina, è stato fermato dai militari per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, bloccato in via Canova mentre era alla guida di un’auto, si è mostrato fin da subito in stato di agitazione. Comportamento che ha portato i carabinieri ad approfondire le verifiche. Nel corso dell’ispezione del veicolo, dentro il vano portaoggetti, sono stati rinvenuti 17 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi oltre a forbici e materiale per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Controlli dei carabinieri, 4 arresti in pochi giorniQuattro arresti da parte dei carabinieri a Firenze negli ultimi giorni, di cui si è avuto notizia nelle ultime ore.

Controlli antidroga dei carabinieri, tre arresti e una denuncia: sequestrati hashish, cocaina e crackE' questo il bilancio di tre diverse attività di controllo del territorio dei militari dell'Arma delle stazioni Olivuzza, San Filippo Neri e...

Brescia, controlli straordinari dei carabinieri: tre arresti, identificati in trecento

Contenuti utili per approfondire Controlli dei carabinieri quattro...

Temi più discussi: Controlli dei carabinieri. Un arresto e 4 denunce. Al setaccio le zone a rischio; Case popolari occupate e 21 arresti: Roma blindata dai carabinieri, elicotteri in volo su Tor Bella Monaca; Napoli–Torino, controlli dei Carabinieri fuori dallo stadio Maradona: un arresto e tre denunce; Lotta alla droga, aumentano i controlli dei carabinieri.

Controlli dei carabinieri a Firenze: 4 arresti per droga, rapina aggravata e furto in supermercatoQuattro arresti in pochi giorni da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dal Nucleo ... gonews.it

Controlli a Pontedera, un arresto e quattro denunceControlli dei Carabinieri a Pontedera: un arresto, quattro denunce, 49 persone identificate e 21 veicoli controllati ... gonews.it

La fiamme gialle di Catanzaro intensificano i controlli sulla filiera dei carburanti. Verifiche su trasparenza, prezzi e possibili speculazioni - facebook.com facebook

A Prato, nell’ambito di mirati controlli sul territorio, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un’auto con a bordo cinque cittadini cinesi. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati un ordigno esplosivo artigianale, una pistola clandestina, un x.com