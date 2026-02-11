Ferrari vola in Borsa Stellantis rallenta | contrasti sui mercati e rating in ribasso per il gruppo automotive nel 2025

Questa mattina le azioni Ferrari hanno toccato nuovi massimi in Borsa, grazie all’ottimismo degli investitori. Nel frattempo, Stellantis ha rallentato, con un calo dei titoli che ha preoccupato gli analisti. Le due grandi aziende del settore automotive mostrano segnali opposti, mentre gli esperti prevedono un rating in ribasso per Stellantis nel 2025. La differenza tra i due gruppi diventa sempre più evidente sui mercati finanziari.

Ferrari Volare Alto, Stellantis in Salita: La Borsa Premia il Cavallino, Dubbi sul Gigante Automotive. Il contrasto tra le performance di Ferrari e Stellantis sui mercati finanziari è diventato sempre più marcato nel corso del 2025, culminando in valutazioni divergenti da parte degli analisti e delle agenzie di rating. Il 2025 si è chiuso con risultati che hanno superato ogni aspettativa per il marchio di Maranello, mentre la società nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot ha mostrato evidenti segnali di difficoltà, scatenando una revisione al ribasso del suo rating creditizio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

