Ferrari vola in Borsa Stellantis rallenta | contrasti sui mercati e rating in ribasso per il gruppo automotive nel 2025

Questa mattina le azioni Ferrari hanno toccato nuovi massimi in Borsa, grazie all’ottimismo degli investitori. Nel frattempo, Stellantis ha rallentato, con un calo dei titoli che ha preoccupato gli analisti. Le due grandi aziende del settore automotive mostrano segnali opposti, mentre gli esperti prevedono un rating in ribasso per Stellantis nel 2025. La differenza tra i due gruppi diventa sempre più evidente sui mercati finanziari.

Ferrari Volare Alto, Stellantis in Salita: La Borsa Premia il Cavallino, Dubbi sul Gigante Automotive. Il contrasto tra le performance di Ferrari e Stellantis sui mercati finanziari è diventato sempre più marcato nel corso del 2025, culminando in valutazioni divergenti da parte degli analisti e delle agenzie di rating. Il 2025 si è chiuso con risultati che hanno superato ogni aspettativa per il marchio di Maranello, mentre la società nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot ha mostrato evidenti segnali di difficoltà, scatenando una revisione al ribasso del suo rating creditizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ferrari Stellantis

Nel 2025, l’Italia si distingue per una significativa crescita economica e stabilità finanziaria.

Ferrari ha concluso il 2025 con risultati record.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

FERRARI ELETTRICA: il crollo in Borsa del 16% | Cos'è SUCCESSO Realmente

Ultime notizie su Ferrari Stellantis

Argomenti discussi: Borsa: Milano chiude poco mossa, vola Ferrari dopo i conti; Ferrari vola in Borsa e guarda avanti: svelati gli interni della prima elettrica; Ferrari, ricavi e utili in crescita (e azioni in Borsa). E premia i dipendenti: 14.900 euro ciascuno; Ferrari chiude un 2025 eccezionale, alza dividendo e vola in Borsa.

Ferrari vola in Borsa e guarda avanti: svelati gli interni della prima elettricaFerrari chiude il 2025 con utili record e vola in Borsa. Il Cavallino guarda al futuro e svela gli interni della prima elettrica ... fortuneita.com

Ferrari chiude un 2025 eccezionale, alza dividendo e vola in BorsaMilano, 10 feb. (askanews) – Ferrari chiude un 2025 eccezionale, aumenta il payout del dividendo al 40% per un ammontare indicativo di 3,58 euro per azione (2,99 lo scorso anno) e alza il premio dip ... askanews.it

Borsa: Milano chiude poco mossa, vola Ferrari dopo i conti. In flessione Mps. Lo spread tra Btp e Bund poco mosso a 60,5 punti #ANSA x.com

Con una Ferrari si vola come un sogno .Cu un Ferrari pe Sus se zboara de vis ! - facebook.com facebook