Ferrari vola in Borsa | utili record e bonus di quasi 15.000 euro per ogni dipendente

Ferrari chiude un anno da record in Borsa, con il titolo che sale oltre il 10%. L’azienda annuncia utili storici e un bonus di quasi 15.000 euro per ogni dipendente. La casa di Maranello festeggia così i risultati finanziari eccezionali del 2025.

Ferrari celebra un 2025 di eccezionali risultati economici con un rialzo del titolo in Borsa superiore al 10% e un riconoscimento straordinario per i suoi dipendenti: un premio di 14.900 euro ciascuno per oltre 5.000 lavoratori. La performance finanziaria dell’iconica casa automobilistica di Maranello premia un anno di crescita in un contesto economico globale ancora complesso, consolidando la sua posizione di leadership nel settore del lusso. La performance di Ferrari sul mercato azionario italiano è stata particolarmente brillante nelle ultime sessioni. L’aumento del valore delle azioni ha superato il 10%, riflettendo la fiducia degli investitori nella solidità e nelle prospettive future dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ferrari fa registrare un boom in Borsa dopo aver annunciato i risultati del 2025, che superano di gran lunga le previsioni.

