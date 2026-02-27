Stellantis l’ex Carlos Tavares è ancora il più pagato | 11,9 milioni guadagna più di Elkann

L’ex amministratore delegato di Stellantis, dimessosi il 1° dicembre 2024, riceve ancora un compenso di 11,9 milioni di euro all’anno, rendendolo il dirigente più pagato dell’azienda. Nonostante la sua uscita, il suo contratto prevede il pagamento di questa cifra. A confronto, il presidente dell'azienda riceve un importo inferiore. La cifra si mantiene superiore a quella di altri dirigenti di alto livello.

Carlos Tavares pesa ancora pesantemente sulle casse di Stellantis, che nel suo rapporto annuale presentato assieme al bilancio si vede costretta a dichiarare l’informazione forse più scomoda. Per lo scorso anno Carlos Tavares ottiene una remunerazione totale che ammonta a 11.928.066 euro, per via di pagamenti differiti. La cifra resta comunque inferiore per più del 50% ai 23,08 milioni di salario percepiti nel 2024, a loro volta meno dei 36,49 milioni incassati nel 2023. Paradossale che la retribuzione per il manager portoghese relativa al 2025 sia ben superiore a quella attribuita ad Antonio Filosa, suo successore come Ceo di Stellantis. Filosa, in carica dal 23 giugno 2025, incassa 5,42 milioni di euro, tra cui 1,424 milioni di salario base, 374. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

