Nell’anno difficile per i conti di Stellantis, le tre figure di vertice hanno ricevuto complessivamente circa 20 milioni di euro, anche se una di esse non ha lavorato nemmeno un giorno per l’azienda. Tra gli stipendi più alti ci sono quelli di Filosa ed Elkann, mentre Tavares resta il più pagato. La situazione riguarda il periodo in cui i risultati finanziari sono stati particolarmente negativi.

Nell’anno nero per i conti, le tre figure apicali di Stellantis, una delle quali non ha lavorato nemmeno per un giorno per l’azienda, sono costate alle case del gruppo quasi 20 milioni di euro. Mentre a settembre circa il 60% degli operai italiani era in cassa integrazione e ora l’azienda ha deciso di non erogare il premio di risultato per concentrare tutte le risorse sul rilancio, il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Antonio Filosa hanno incassato quasi 8 milioni in due. Nulla comunque al confronto dell’ex Ceo Carlos Tavares che ha percepito 11.928.066 di buonuscita, dopo il divorzio dell’1 dicembre di due anni fa, che si aggiungono ai 102,19 milioni incassati tra il 2021 e il 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, ecco gli stipendi di Filosa ed Elkann nell’anno nero per i conti. Ma il più pagato è ancora Tavares

Stellantis crolla in Borsa (-29%), dividendo sospeso: ecco perché c'entra l'elettrico | Il ceo Filosa allude a Tavares: «Fatti troppi errori»Ventidue miliardi di euro in un colpo: sono il prezzo con cui Stellantis riscrive la propria strategia sull’elettrico e ammette che una parte degli...

Lo schianto di Stellantis a Piazza Affari e la prova di leadership di Elkann e FilosaIl crollo in borsa di Stellantis, che ha visto cancellato nella giornata di ieri un quarto del capitale borsistico dopo l’annuncio del cambio del...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Stipendi enti locali, aumenti e arretrati per 13mila dirigenti: ecco il nuovo contratto collettivo, tutte le cifre.

Stellantis, gli stipendi 2025: Tavares ancora il più pagato con 11,9 milioni, al nuovo ceo Filosa 5,4 milioniL’ex ceo, uscito a fine 2024, guida ancora la classifica per compensi differiti. Elkann a 2,45 milioni, dividendi esclusi ... corriere.it

Stellantis, stipendi 2025: ecco quanto ha guadagnato il vertice tra Tavares, Filosa ed ElkannDall’annual report Stellantis 2025 emergono i compensi del top management: il più pagato resta l'ex ad Tavares con quasi 12 milion, 5,4 milioni a Filosa e 2,45 milioni a Elkann. Nessun bonus annuale p ... firstonline.info