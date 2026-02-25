Festival di Sanremo 2026 intervista ad Alessia Vessicchio | L’affetto della gente nei confronti di papà cresce sempre di più Mi ha insegnato il rispetto e l’autenticità

Alessia Vessicchio ha raccontato che l’affetto crescente della gente nei confronti di suo padre, Peppe Vessicchio, deriva dal suo modo autentico di essere e dalla qualità della musica che ha lasciato. La figlia ha sottolineato come il rispetto e l’onestà siano stati insegnamenti fondamentali trasmessi dal compositore. Durante una recente intervista, ha parlato della forte connessione tra il pubblico e il suo papà, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il suo ricordo.

Il Festival di Sanremo 2026 sarà segnato dal ricordo di figure che ne hanno reso unica la storia. Tra questi, Pippo Baudo, celebrato da Carlo Conti durante la conferenza stampa e onorato con un’insegna luminosa a suo nome, e il celebre direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, recentemente scomparso e amatissimo anche dai più giovani. In suo onore, dal 23 al 28 febbraio aprirà a Sanremo “ Casa Vessicchio ”, un hub dedicato alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti, realizzato secondo il progetto ideato dal Maestro stesso. L’iniziativa trova sede sul lungomare Vittorio Emanuele II e rappresenta un’occasione unica per celebrare la sua eredità artistica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Festival di Sanremo 2026, Eddie Brock debutta a Sanremo con “Avvoltoi”: “Se dovessi vincere non parteciperei all’Eurovision. Essere scartato ai provini per Amici e X-Factor mi ha insegnato a crescere”Eddie Brock ha debuttato a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”, causando sorpresa tra il pubblico.

“Mi metto in una bara per esorcizzare le aspettative nei miei confronti. Ora la gente mi considera un supereroe, ma non sono Gesù Cristo”: parla Kid YugiIn un contesto artistico, Kid Yugi affronta temi come aspettative e realtà, riflettendo sulle proprie esperienze e influenze culturali.

Aldo Grasso su Sanremo: Il Festival di Carlo Conti una rimpatriata che sembra Tale e Quale ShowIl critico del Corriere della Sera descrive il Sanremo 2026 come una rimpatriata televisiva più attenta agli ascolti che alla musica. Conti gestisce ... huffingtonpost.it

Laura Pausini, il debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026 è all'insegna della classe di Giorgio ArmaniLa compagna di viaggio di Carlo Conti ha scelto 3 abiti della maison che l'ha vestita fin dall'inizio della carriera per l'esordio in questo ruolo. Un velluto blu, un argento scintillante e un oltrema ... vanityfair.it

