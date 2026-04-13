Stazione scaldano i motori le aree fitness e il nuovo centro per l' impiego | entro inizio estate smantellato il cantiere

Le aree fitness e il nuovo centro per l'impiego nella zona della stazione stanno per essere completati, con lo smantellamento del cantiere previsto entro l'inizio dell'estate. I lavori di riqualificazione, che interessano un'area strategica lungo i binari, continuano senza problemi e rappresentano un intervento importante per la trasformazione urbana della zona. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi mesi.

Proseguono senza intoppi i lavori di riqualificazione della zona stazione, uno degli interventi più strategici per il futuro urbano di Cesena che si sviluppa lungo i binari cambiando volto e funzione a un intero comparto urbano. Il cronoprogramma viene rispettato e già entro il mese di giugno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Viale Ceccarini, il Comune ottiene più operai sul cantiere. "Sarà tutto concluso entro l'inizio dell'estate"La Riccione che guarda al futuro continua a trasformarsi a partire dal suo luogo più iconico. Centro diurno per anziani. Ventisei ditte in gara. Entro l’estate il cantiereSono ben 26 ditte edili provenienti da tutta Italia ad aver partecipato al bando per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo e atteso...