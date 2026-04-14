Stava bene poi il decesso dopo 2 minuti in ambulanza | l' ultimo viaggio di Francesco Scavone

Un uomo è deceduto due minuti dopo essere stato trasportato in ambulanza, secondo quanto riferito dal figlio. La vicenda riguarda un caso di decesso avvenuto durante un trasferimento sanitario, con il racconto di Luca Scavone che descrive gli ultimi istanti di vita del padre. L'inchiesta in corso si concentra sui trasporti secondari effettuati dalla Croce Rossa nella provincia. La famiglia ha riferito che l'uomo stava bene prima del tragico evento.

Il drammatico racconto di Luca Scavone, figlio di una delle vittime al centro dell’inchiesta forlivese sui trasporti secondari della Croce Rossa, getta una luce inquietante sugli ultimi istanti di vita del padre. L’uomo, affetto da un mesotelioma diagnosticato un anno e mezzo prima, era stato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Anziani morti in ambulanza, i figli di Deanna Mambelli: "L'avevamo vista tre ore prima, stava bene. Poi il decesso improvviso"Vittorio e Giancarlo Ruffilli raccontano l'ultima volta che hanno visto la madre e cosa è successo dopo la sua morte del tutto inaspettata.

Luca Spada arrestato a Forlì, parla la famiglia di uno dei morti in ambulanza: "Nonna stava bene"È stato arrestato Luca Spada, l’autista 27enne di Meldola, in provincia di Forlì Cesena, indagato nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Forlì...

Temi più discussi: Cos’è successo lì a bordo?. Francesco aveva 69 anni. Il figlio Luca: In ospedale solo per accertamenti. Non l’ho più visto, è agghiacciante; Quella partita a carte, mai avrei immaginato che sarebbe stata l’ultima. Voglio sapere cosa è successo sull’ambulanza con Spada; FORLI’: Morti in ambulanza, il figlio di una vittima, 'voglio sapere cos'è successo'.

Morti in ambulanza, il figlio di una vittima: Mio padre stava bene, giocavamo a carte. Aspettavo la sua chiamata dall'altro ospedale, non ci è mai arrivatoLuca Scavone, figlio di Francesco Mario, una delle presunte vittime di Luca Spada: Quando ho saputo dell'indagine mi si è gelato il sangue ... ilrestodelcarlino.it

Cos’è successo lì a bordo? Francesco aveva 69 anni. Il figlio Luca: In ospedale solo per accertamenti. Non l’ho più visto, è agghiaccianteLa presunta vittima è un ex muratore di Cusercoli: Soffriva di tumore ai polmoni, ma la sua vita era normale. I ricordi: Ogni sera andavo a trovarlo. Giocammo a carte e gli dissi di telefonarmi qua ... msn.com

Parla Luca, il figlio di Francesco Mario Scavone, morto a luglio a 68 anni. Secondo la procura è stato ucciso da Spada tramite un’iniezione di aria in vena come in altri cinque casi: “Fa impressione leggere le intercettazioni, la mia speranza è che venga fuori la - facebook.com facebook