Anziani morti in ambulanza i figli di Deanna Mambelli | L' avevamo vista tre ore prima stava bene Poi il decesso improvviso
Vittorio e Giancarlo Ruffilli hanno riferito di aver visto la madre tre ore prima del decesso, affermando che stava bene. Successivamente, è stato comunicato che la donna è deceduta in ambulanza in modo improvviso. I figli hanno descritto gli ultimi contatti con la madre e i dettagli relativi alla sua morte, senza fare ulteriori commenti.
Vittorio e Giancarlo Ruffilli raccontano l'ultima volta che hanno visto la madre e cosa è successo dopo la sua morte del tutto inaspettata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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