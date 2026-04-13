Anziani morti in ambulanza i figli di Deanna Mambelli | L' avevamo vista tre ore prima stava bene Poi il decesso improvviso

Vittorio e Giancarlo Ruffilli hanno riferito di aver visto la madre tre ore prima del decesso, affermando che stava bene. Successivamente, è stato comunicato che la donna è deceduta in ambulanza in modo improvviso. I figli hanno descritto gli ultimi contatti con la madre e i dettagli relativi alla sua morte, senza fare ulteriori commenti.