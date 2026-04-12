A Forlì, Luca Spada è stato arrestato in relazione a un caso di morte in ambulanza. La famiglia di una delle vittime ha dichiarato che la nonna stava bene prima dell’intervento e si trova in stato di shock. La nuora della vittima ha fornito queste informazioni, commentando la situazione emotivamente difficile e la vicenda legata all’accaduto.

È stato arrestato Luca Spada, l’autista 27enne di Meldola, in provincia di Forlì Cesena, indagato nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Forlì sulle morti sospette di alcuni anziani. Una parente di una delle vittime ha spiegato che sua suocera stava benissimo quando è salita sull’ambulanza per un trasporto in clinica. La notizia, poche ore dopo, della morte ha sconvolto tutta la famiglia. L’autopsia sul corpo dell’anziana si è rivelata cruciale. Il racconto della nuora di una vittima A La Repubblica, la nuora di Deanna Mambelli, l’anziana 85enne morta il 25 novembre durante un trasporto in ambulanza, ha raccontato che la donna era stata ricoverata in precedenza per uno scompenso cardiaco all’ospedale Morgagni di Forlì.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luca Spada arrestato a Forlì, parla la famiglia di uno dei morti in ambulanza: "Nonna stava bene"

Anziani morti in ambulanza Forlì: arrestato Luca Spada, l’inchiesta e le accuseChi è Luca Spada e perché è stato arrestato a Forlì? Svolta nell’inchiesta sulle morti degli anziani in ambulanza.

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