Durante la notte tra Pasqua e Pasquetta, una statua raffigurante un noto musicista è stata danneggiata da alcuni ignoti. La statua, situata in un comune toscano, è stata colpita al volto con un oggetto non identificato, probabilmente una pistola ad aria compressa. Giovanni Nuti, fratello del musicista rappresentato, ha commentato l’accaduto dicendo che il gesto si commenta da sé. Non sono stati ancora individuati i responsabili.

"E’ un gesto che si commenta da sé, questo può scriverlo e lo sottoscrivo". Non ha voglia di parlare Giovanni Nuti, fratello di Francesco la cui statua a Cavriglia nella notte tra Pasqua e Pasquetta è stata sfregiata al volto da alcuni ignoti sembra con una pistola a aria compressa. Ma quel poco che esce dalla sua bocca inquadra perfettamente una situazione che lascia oltre che perplessi profondamente delusi perché non esiste e non esisterà mai una reale spiegazione di un gesto che ha colpito non soltanto la famiglia Nuti ma chiunque abbia a cuore lo sfortunato attore fiorentino, come a esempio la giunta comunale di Cavriglia con in testa il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Statua di Nuti colpita dai vandali: "Un gesto che si commenta da sé"

Leggi anche: Vandali contro Che Guevara, le scritte sulla statua fanno infuriare la sindaca: "Gesto da condannare”

Vandali sfregiano la statua di Nuti . Usata una pistola ad aria compressaUn atto di vandalismo ha indignato nelle ultime ore le comunità di Cavriglia e di Prato: la statua dedicata a Francesco Nuti, inaugurata il 31 luglio...

Temi più discussi: Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia, il sindaco: Verrà ripristina e i responsabili individuati; Arezzo, sfregiata la statua di Francesco Nuti. Colpita al volto con più proiettili; Manetti: Sfregio a statua di Nuti, ferita per la cultura; Statua di Nuti colpita dai vandali: Un gesto che si commenta da sé.

Statua di Nuti colpita dai vandali: Un gesto che si commenta da séE’ un gesto che si commenta da sé, questo può scriverlo e lo sottoscrivo. Non ha voglia di parlare Giovanni Nuti, fratello di Francesco la cui statua a Cavriglia nella notte tra Pasqua e Pasquetta è ... lanazione.it

Spari alla statua di Nuti. La rabbia del fratello : Gesto incommentabileLe reazioni di sdegno dopo il raid a Cavriglia contro l’omaggio all’attore. L’amico Benvenuti: Persone infelici. L’assessore Manetti: Inaccettabile. lanazione.it

Hanno sparato a Francesco Nuti. Vandalismo a Cavriglia (Arezzo) contro una statua dedicata all'attoree regista pratese, collocata nel giardino di fronte al Comune. L'opera, inaugurata il 31 luglio 2024, è stata gravemente danneggiata da ignoti la notte di Pasq - facebook.com facebook

Vandalizzata con una pistola ad aria compressa la statua di Francesco Nuti x.com