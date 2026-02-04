A Monza arrivano oggi la Fiamma Olimpica, con il sindaco Pilotto che invita tutti a festeggiare in piazza. L’evento riempie di energia la città, che si prepara a vivere un momento speciale prima dell’arrivo a Milano, dove si terranno le Olimpiadi invernali. La giornata si presenta come una grande occasione per avvicinare i cittadini allo sport e alla storia che si sta scrivendo.

Monza, 4 febbraio 2026 – Con l’entusiasmo delle grandi occasioni e lo sguardo rivolto al futuro, Monza si prepara ad accogliere oggi 4 febbraio la fiamma olimpica, penultima tappa prima dell’approdo a Milano, città inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un evento col sapore della storia, della festa e dell’orgoglio civico, che il sindaco Paolo Pilotto vive con emozione sincera. La Fiamma Olimpica arriva a Milano giovedì 5 febbraio: il percorso, gli orari e le strade chiuse Sono passati vent’anni dall’ultima volta in cui la fiaccola fece tappa in città, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monza arriva la Fiamma Olimpica, l’entusiasmo del sindaco Pilotto: “Festa in piazza per tutti, lo sport è vera inclusione”

Approfondimenti su Fiamma Olimpica

La Fiamma olimpica, simbolo di passione e inclusione, si fa portavoce di valori sociali attraverso il suo percorso verso Milano Cortina.

La Fiamma Olimpica arriva in piazza, segnando un momento importante per la città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fiamma Olimpica

Argomenti discussi: M5 a Monza, allarme per il decreto non firmato ma il fondo unico arriva a febbraio; Modifiche alla circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina; Dall’Alto Milanese fino a Monza: l’anteprima della 59ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica; ALVAREZ COLPISCE AL 87’: PADOVA-MONZA 1-2 IN RIMONTA.

Monza, stop ai farmaci israeliani: è polemica. E arriva anche la voce da BruxellesApprovata la mozione di LabMonza che impegna le farmacie comunali a escludere progressivamente i prodotti del colosso farmaceutico israeliano TEVA. Critiche da Lega e Forza Italia, il caso arriva fino ... mbnews.it

M5 a Monza, allarme per il decreto non firmato ma il fondo unico arriva a febbraioHo visto lei che sussurra a lui, che dice a lui che ripete a ... msn.com

SEMBRAVA IMPOSSIBILE Nico Acampora porterà la Fiamma Olimpica il 4 febbraio. Ad accompagnarlo 5 dei suoi ragazzi Autistici, cosa che sembrava impossibile fino a qualche giorno fa. Acampora porterà la Fiamma Olimpica, ed aI suoi fianco ci saranno ra - facebook.com facebook

La fiamma olimpica ha attraversato Bergamo, passando anche dalla New Balance Arena, la casa dell’Atalanta Bergamasca Calcio Ad accoglierne il passaggio era presente Andrea Fabris, Direttore Generale Corporate atalanta.it/news/la-fiamma… Li x.com