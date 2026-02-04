A Monza arriva la Fiamma Olimpica l’entusiasmo del sindaco Pilotto | Festa in piazza per tutti lo sport è vera inclusione

A Monza arrivano oggi la Fiamma Olimpica, con il sindaco Pilotto che invita tutti a festeggiare in piazza. L’evento riempie di energia la città, che si prepara a vivere un momento speciale prima dell’arrivo a Milano, dove si terranno le Olimpiadi invernali. La giornata si presenta come una grande occasione per avvicinare i cittadini allo sport e alla storia che si sta scrivendo.

Monza, 4 febbraio 2026 – Con l’entusiasmo delle grandi occasioni e lo sguardo rivolto al futuro, Monza si prepara ad accogliere oggi 4 febbraio la fiamma olimpica, penultima tappa prima dell’approdo a Milano, città inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un evento col sapore della storia, della festa e dell’orgoglio civico, che il sindaco Paolo Pilotto vive con emozione sincera. La Fiamma Olimpica arriva a Milano giovedì 5 febbraio: il percorso, gli orari e le strade chiuse Sono passati vent’anni dall’ultima volta in cui la fiaccola fece tappa in città, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

