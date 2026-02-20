Sport inclusione e solidarietà | torna Giocagin tra spettacoli e beneficenza

Domenica 22, il Palasport di Ferrara ospiterà un evento dedicato allo sport, all’inclusione e alla solidarietà. La causa principale è promuovere l’uguaglianza attraverso diverse attività e spettacoli. Centinaia di persone parteciperanno a iniziative pensate per coinvolgere tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche. La giornata si concentra su incontri sportivi, musica e momenti di beneficenza. L’obiettivo è creare un’occasione di incontro tra comunità diverse.

Domenica 22 il Palasport di Ferrara si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, inclusione e solidarietà. Torna Giocagin, la storica manifestazione nazionale firmata Uisp, nata alla fine degli anni '80 con un'intuizione chiara e rivoluzionaria: affermare il diritto al gioco come diritto universale. L'edizione nazionale 2026 coinvolgerà 42 città italiane, confermando Giocagin come uno degli appuntamenti più rappresentativi e identitari di Uisp. A Ferrara, assume un significato speciale e simbolico, presentandosi con il titolo 'Giocagin in light'. La luce diventa metafora di consapevolezza, crescita, responsabilità e solidarietà.