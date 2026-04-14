Stasera in TV — martedì 14 aprile 2026

Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notiziari e eventi sportivi. La programmazione copre diverse fasce orarie e offre agli spettatori molteplici opzioni per trascorrere la serata davanti allo schermo. Le emittenti scelgono di proporre una gamma di generi per soddisfare vari gusti e interessi del pubblico.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il commissario Montalbano -Il gatto e il cardellino. Serie TV - In onda alle 21:30. A Vigata si sussegue una serie di scippi dalle modalità a dir poco anomale. Lo scippatore si ferma davanti alle sue vittime, vecchiette in procinto di recarsi a messa e, pistola alla mano, si fa consegnare la borsetta, per poi sparare mancandole.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — martedì 14 aprile 2026 Stasera in tv martedì 14 aprile: Attacco al potereEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 14 aprile. Stasera in TV — martedì 7 Aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Argomenti più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Aprile, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 7 aprile; Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 7 aprile 2026; Stasera in TV — martedì 7 Aprile 2026. Samson è un bel gioco Scopriamolo stasera! - facebook.com facebook Stasera Umberto Galimberti sarà protagonista al @TAMarcimboldi di Milano con "Il bene e il male. Educare le nuove generazioni." x.com