Sigarette e tabacco nuova stangata in arrivo | tutti gli aumenti previsti

Un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette e dei prodotti da fumo è imminente, a causa dell'ultima modifica alle accise. I costi di questi prodotti continuano a salire, interessando diverse tipologie di tabacco e sigarette. La modifica fiscale si riflette su prezzi che si alzano per i consumatori, senza indicazioni di variazioni specifiche sui prodotti coinvolti. La misura interessa tutto il settore e si traduce in un incremento immediato per chi acquista questi articoli.

Nuova stangata in arrivo per chi fuma: i prezzi delle sigarette e di diversi prodotti da fumo continuano a salire per effetto dell’ultimo intervento sulle accise. Gli aumenti, già scattati nei primi mesi del 2026 e poi proseguiti con nuovi aggiornamenti dei listini, stanno ridisegnando il mercato verso l’alto, colpendo sia i marchi più popolari sia quelli di fascia premium. L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica i listini e le tabelle aggiornate, mentre le cronache economiche parlano di rincari medi fino a 20-30 centesimi per molti pacchetti. Nel dettaglio, le sigarette tradizionali vedono ritocchi diffusi: secondo ANSA, ad esempio, alcune Marlboro sono passate da 6,50 a 6,80 euro a pacchetto, mentre gli aumenti riguardano anche altri marchi e prodotti collegati.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Sigarette e tabacchi, scattano gli aumenti: nuovi listini in vigore dal 13 marzo

Sigarette, nuovi aumenti tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto - facebook.com facebook