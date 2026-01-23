Al Teatro del Parco la rassegna con le nuove voci della stand-up comedy

Al Teatro del Parco di Mestre, dal 11 febbraio al 15 aprile 2026, si svolge la rassegna “In piedi”, dedicata alle nuove voci della stand-up comedy. Un’occasione per scoprire talenti emergenti come Nicolò Falcone, Angelo Amaro, Matteo Fallica, Sara Bongiovanni, Paola Michelini e Monir Ghassem, in un percorso che porta sul palco storie e umorismo contemporaneo.

Nicolò Falcone, Angelo Amaro, Matteo Fallica, Sara Bongiovanni, Paola Michelini e Monir Ghassem: sono i protagonisti di "In piedi", la rassegna di stand-up comedy che si svolgerà dall'11 febbraio al 15 aprile 2026 al Teatro del Parco Bissuola di Mestre. La quarta edizione della rassegna

