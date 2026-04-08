L’ordinanza balneare 2026 stabilisce che gli stabilimenti aperti sulla spiaggia saranno accessibili dal 23 maggio fino al 13 settembre. Il rappresentante regionale ha dichiarato che questa misura garantisce l’accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche della costa. La disposizione riguarda tutti i lidi e definisce le date di apertura e chiusura delle attività balneari per la stagione estiva.

Questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele Piemontese, ha condiviso l’Ordinanza balneare 2026 al tavolo di partecipazione e confronto con gli stakeholder pubblici e privati. Tra di essi, rappresentanti della Direzione Marittima di Bari, Arpa Puglia, Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata, dei Comuni e delle associazioni di categoria dei... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ordinanza balneare 2026: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Piemontese: “Con l’Ordinanza ribadiamo l’accessibilità del nostro mare nel pieno rispetto della costa”

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TeleRama. . La nuova ordinanza balneare introduce diverse novità per gli operatori del settore: l'apertura obbligatoria anticipata è solo uno dei punti contestati. A Bari oggi primo incontro tra Regione e associazioni per limare le diversità. - facebook.com facebook