Smog alle stelle scatta l' allerta rossa in Emilia Romagna | stop ai diesel Euro 5 Tutte le regole

Un’allerta rossa per lo smog è stata dichiarata in Emilia-Romagna, con il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5. La misura riguarda tutta la regione e si applica a tutte le aree interessate, con l’obiettivo di ridurre le concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera. La decisione è stata presa a causa dei livelli elevati di polveri sottili registrati nelle ultime ore.

Bologna, 4 marzo 2026 - Scatta l'allerta rossa per la qualità dell'aria in Emilia-Romagna. Il nuovo bollettino diffuso nella giornata di oggi da Arpae, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, segnala il rischio concreto di superamento dei limiti giornalieri di PM10 e fa entrare in vigore le misure emergenziali previste dal Piano aria integrato regionale (Pair 2030) nelle giornate di domani, giovedì 5 marzo, e di venerdì 6, in attesa del prossimo aggiornamento.