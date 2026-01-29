Inverno al bivio | dopo le piogge insistenti torna davvero il freddo artico? Date e previsioni meteo di febbraio in Emilia-Romagna
L’inverno in Emilia-Romagna si apre con un clima più mite del previsto, nonostante le piogge. Le previsioni meteo di febbraio indicano un mese ancora caratterizzato da pioggia, ma senza il freddo artico che si temeva. Dopo un gennaio più caldo delle aspettative, le prossime settimane manterranno un clima variabile, con qualche ondata di freddo in arrivo, ma senza un vero e proprio inverno glaciale.
Bologna, 29 gennaio 2026 – Se i Giorni della Merla hanno tradito le attese con più ‘caldo’ del previsto, anche l’inizio di febbraio sarà più mite di quanto ci potessimo aspettare, anche se piuttosto piovoso. Niente freddo all’orizzonte (almeno per i primi 10 giorni ), dunque, ma valori in aumento fino a 4 gradi rispetto alla media del periodo. Un periodo condizionato però dal maltempo con precipitazioni continue. Ci spiega la situazione meteo Pierluigi Randi, presidente Ampro (Associazione meteorologi professionisti), che tuttavia non esclude un riabbassarsi delle temperature nella seconda metà del mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
