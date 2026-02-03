Liste di attesa il decreto non decolla | l’analisi impietosa della Fondazione Gimbe inchioda i ritardi

Le liste di attesa per le visite mediche restano un problema aperto. Nonostante si parli da mesi di riforme e decreti, i tempi di attesa non si riducono. La Fondazione Gimbe ha appena fatto un’analisi impietosa, che mette in evidenza come i ritardi siano ancora troppi. La situazione rimane critica e i pazienti continuano a dover aspettare troppo, anche per visite importanti.

Se ne parla da tempo, ma le liste di attesa per una visita – anche importante – restano insopportabilmente lunghe. Passano i mesi, cambiano i titoli dei decreti, ma per risolvere il problema alla radice non sembra esserci ancora una ricetta universalmente riconosciuta. È questa, detta senza giri di parole, la fotografia scattata dall’ultima analisi della Fondazione Gimbe sul decreto per ridurre le liste di attesa. Diciotto mesi dopo l’approvazione, i benefici promessi non bussano ancora alla porta dei pazienti. Decreti mancanti e promesse a metà. Il punto è questo: la macchina normativa procede a singhiozzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Liste di attesa, il decreto non decolla: l’analisi impietosa della Fondazione Gimbe inchioda i ritardi Approfondimenti su Liste Di Attesa Liste d’attesa sgonfiate: la Corte dei Conti svela come spariscono i ritardi della sanità nell’Agrigentino La Corte dei Conti evidenzia come i ritardi nelle liste d’attesa della sanità nell’Agrigentino siano stati ridotti. Liste d’attesa lunghe nonostante il decreto, anche 720 giorni per un esame Nonostante l'entrata in vigore di recenti decreti, le liste d'attesa nel Servizio Sanitario Nazionale continuano a protrarsi, raggiungendo anche i 720 giorni per alcuni esami. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Liste Di Attesa Argomenti discussi: Giunta approva delibera dei piani sperimentali di riduzione delle liste d’attesa; Sanità, come funziona la macchina da soldi. Ecco i documenti riservati | Milena Gabanelli; I piani delle Asl pugliesi per abbattere le liste d'attesa: ci sono 100.000 prenotazioni da recuperare; Sanità, Schifani: Ecco il decreto per regolare l'attività intramuraria, più trasparenza e meno liste d'attesa. Gimbe, ancora nessun beneficio per i cittadini dal Dl liste d'attesaAncora nessun beneficio concreto per i cittadini dal decreto per il taglio delle liste di attesa. Lo afferma la Fondazione Gimbe nell'ultima analisi indipendente sullo stato di attuazione della norm ... ansa.it Liste d’attesa in sanità: 30% delle prestazioni in intramoeniaLa piattaforma nazionale sulle liste d'attesa allo stato attuale non è di alcuna utilità per i cittadini. L'ultimo report Gimbe. lapresse.it La sanità dell’Emilia-Romagna resta un modello nazionale, ma non senza criticità: tra risultati e nodi ancora aperti, il punto sul sistema dal presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.