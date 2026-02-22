Buonfiglio | Olimpiadi un successo Italia tra i big dello sport

Buonfiglio attribuisce il successo delle Olimpiadi alla strategia “condannati a vincere” e alla preparazione intensiva degli atleti italiani. La squadra ha migliorato le proprie prestazioni grazie a allenamenti mirati e investimenti recenti. La presenza di nuovi talenti e il supporto delle strutture sportive hanno rafforzato la posizione dell’Italia tra le nazioni più competitive. La partecipazione alle gare ha mostrato un livello superiore rispetto alle edizioni precedenti. I risultati ottenuti rafforzano la fiducia nel progetto sportivo nazionale.

Milano, 22 feb. (askanews) – “Il risultato per me è estremamente positivo ed evidentemente la formula “condannati a vincere” sta dando i suoi frutti. Con l’Olimpiade di Milano Cortina anche noi abbiamo contribuito ad arricchire la storia della nostra Repubblica, il Presidente Mattarella è sempre stato presente, affettuoso e competente. Questo è un segnale importante per lo sport italiano”. Lo ha detto il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, nel corso della conferenza stampa conclusiva dei 25esimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. “E’ stata l’Olimpiade delle prime volte – ha aggiunto il presidente – tutti i portabandiera sono andati a medaglia, così come tutti gli atleti che erano presenti a Losanna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Buonfiglio: "Brignone tra le più grandi imprese della storia dello sport"Oggi la vittoria di Federica Brignone viene definita una delle più grandi imprese della storia dello sport.

Sci freestyle, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Flora Tabanelli torna in scena, Deromedis tra i big dello skicrossL’evento di sci freestyle alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina rappresenta una delle discipline più attese, con 15 medaglie in palio.

Argomenti discussi: Buonfiglio e il record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina: Emozionato per le vittorie delle donne. Mattarella ha aspettato lo slittino fino alle 23; Buonfiglio: Brignone? La vediamo sorridere ma so quanto ha pianto; Olimpiadi, Malagò frena Buonfiglio (Coni) su Roma 2036: Ora parlarne è fuori luogo; Olimpiadi a Roma nel 2040? La suggestione di Luciano Buonfiglio, i freni di Malagò.

