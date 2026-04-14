Sport e solidarietà | il calendario che finanzia il Centro Donna

La Palestra Ginnastica Ferrara ha donato 400 euro al Centro Donna Giustizia di Ferrara. La somma deriva dalla vendita di un calendario speciale, che ha coinvolto l’attività sportiva e la solidarietà. La consegna si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulla finalità specifica del contributo. La collaborazione tra il centro e la palestra si inserisce in un’iniziativa benefica a favore della comunità.

La Palestra Ginnastica Ferrara ha consegnato un contributo di 400 euro al Centro Donna Giustizia di Ferrara, frutto della vendita di un calendario speciale. L’iniziativa mira a sostenere concretamente il supporto alle donne vittime di violenza attraverso una raccolta fondi basata su un progetto che unisce l’attività fisica alla valorizzazione fotografica. Il valore sociale del progetto Pgf eticamente sport. L’assegno è stato erogato grazie ai proventi derivanti dalla distribuzione del calendario denominato Pgf eticamente sport. Come spiegato dall’assessora Travagli, la proposta non si limita alla celebrazione della giornata internazionale dedicata all’eliminazione delle violenze contro le donne, ma punta a mantenere viva l’attenzione su questi temi durante tutto l’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sport e solidarietà: il calendario che finanzia il Centro Donna Sport e solidarietà L’anno nel calendario UnvsE’ stato presentato ieri mattina nella sala giunta del Palazzo Civico di Massa il calendario “UNVS 2026” dei Veterani dello Sport della sezione... Torna Vivicittà, l'11 e il 12 aprile due giorni di sport, inclusione e solidarietà in centroTorna anche quest’anno a Pescara Vivicittà, la manifestazione sportiva–ricreativa promossa da Uisp – Unione Italiana Sport Per Tutti, giunta alla 42ª...