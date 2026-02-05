Sport e solidarietà L’anno nel calendario Unvs

I Veterani dello Sport della sezione Bacchilega-Targioni hanno svelato il calendario 2026. La presentazione si è svolta ieri mattina nella sala giunta del Comune di Massa. È stato un momento semplice, senza troppi fronzoli, che ha coinvolto alcuni cittadini e appassionati presenti in sala. Il calendario raccoglie le foto delle squadre e degli eventi sportivi dell’anno passato, con l’obiettivo di unire sport e solidarietà. I veterani hanno spiegato che il progetto mira a mantenere vivo il legame con il territorio e a sostenere cause benefiche. La presentazione è

E’ stato presentato ieri mattina nella sala giunta del Palazzo Civico di Massa il calendario “ UNVS 2026 ” dei Veterani dello Sport della sezione “Bacchilega - Targioni”. Alla presenza del sindaco Francesco Persiani, dell’assessore con delega allo sport Roberto Acerbo, del presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Enrico Giovanni Barsotti, e dei consiglieri Daniela Alderici, consigliera sezione di Massa, di Lodovico Andreazzini, membro del direttivo e consigliere comunale, e di Nicoletta Roni, consigliere Nazionale UNVS. L’incontro ha messo in luce un anno straordinario per il mondo sportivo massese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport e solidarietà L’anno nel calendario Unvs Approfondimenti su Massa Palazzo Sport e solidarietà nel weekend di Natale con Inclusive Sport Days Nel weekend del 20 e 21 dicembre si è svolta a Roma la terza edizione degli Inclusive Sport Days, evento di beneficenza organizzato da Msp Roma in collaborazione con G Sport Village. Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà: svelata la 24esima edizione del calendario de 'Gli Elefanti' È stata presentata la 24ª edizione del calendario de 'Gli Elefanti', intitolato “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Massa Palazzo Argomenti discussi: RefereeRUN a Novara: Trionfo di Sport e Solidarietà sotto il segno dell’AIA; Sport e solidarietà L’anno nel calendario Unvs; Bavisela di Carnevale, Trieste in strada tra maschere, sport e solidarietà domenica 8 febbraio; Sport e Solidarietà: il sorriso di Samuele ieri all’Arechi di Salerno. Just The Woman I Am 2026 a Rivoli: sport, solidarietà e prevenzione al CastelloRIVOLI – Rivoli si prepara a colorarsi di rosa e solidarietà con l’arrivo della tappa locale di Just The Woman I Am (JTWIA) On The Road, la celebre manifestazione che dal 2014 unisce sport e impegno s ... lagendanews.com Leone XIV «benedice» le Olimpiadi e riconosce il valore dello sportLeone XIV prega per le Olimpiadi di Milano-Cortina: «Suscitino accoglienza, solidarietà e pace». La Croce degli sportivi accolta a San Babila ... panorama.it Sport e solidarietà, a Bomporto una serata di teatro a sostegno degli Scomed Venerdì 7 febbraio la commedia dal titolo “Del male a nessuno, dei figli a tutti”, portata sul palco da “L’Allegra Compagnia” di Nonantola... facebook 30 gennaio Le Olimpiadi come anima dello sport: fair play, rispetto, solidarietà. @AryFonta, portabandiera @milanocortina26, porta con sé l'eredità di cinque Giochi invernali e una visione dello sport capace di costruire un mondo migliore. Da GIOCHI DI PACE x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.