Il parcheggio Cialdini, situato nel centro cittadino, si presenta in condizioni di abbandono: sporcizia diffusa, parti danneggiate e un odore costante di decomposizione. La presenza di una colonia di gatti randagi contribuisce alla situazione di degrado, mentre la sicurezza appare compromessa. Questo stato di incuria riguarda uno dei principali parcheggi comunali a pagamento, situato in una zona di grande passaggio.

Sporcizia, degrado, parti danneggiate, un fetore putrescente e costante, scarsa sicurezza e una colonia di gatti randagi: non siamo in una discarica di rifiuti ai margini della città, ma in uno dei parcheggi comunali a pagamento più strategici. La tariffa oraria per un posto auto al parcheggio Comunale ‘Cialdini’ è di 1,60 euro; abbastanza onesta, soprattutto se rapportata al parcheggio di piazza Pertini (2,60 euro). Certo, molti clienti dell’area di sosta a due passi dal porto e da corso Garibaldi oltre all’economicità della tariffa gradirebbero anche un certo decoro e qui le cose non vanno altrettanto bene. Il ‘Cialdini’, come il il vicino...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sporcizia e abbandono. Guardate com’è ridotto il parcheggio Cialdini. Vergogna in pieno centro

"Il parcheggio di via Moro tra degrado e sporcizia"Lo stato del parcheggio al termine di via Aldo Moro finirà al centro del dibattito in consiglio comunale.

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