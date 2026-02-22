Vergogna PalaRossini La bomboniera di Pizzul devastata | sporcizia infiltrazioni e topi

Il PalaRossini si trova in condizioni deplorevoli a causa di incuria e mancanza di manutenzione. Le infiltrazioni d’acqua, la sporcizia e la presenza di topi mettono in crisi l’impianto, che ospita eventi importanti per la città. La struttura, simbolo della storia sportiva locale, appare abbandonata e trascurata. Questa situazione evidenzia un problema di gestione che si protrae da tempo. La priorità ora è intervenire prima che il danno peggiori ulteriormente.

La situazione del PalaPrometeo Estra Liano Rossini è una vergogna. Il termine è forte ma dopo il nostro sopralluogo nel palasport intitolato alla prima medaglia d’oro olimpica della città di Ancona, impianto che ospita concerti e spettacoli di livello nazionale e internazionale, l’esito del triste viaggio in quello che era il tempio dello sport anconetano non può essere riassunto diversamente. Le responsabilità sono di tutti, dicono alcuni degli intervistati, o quantomeno sono condivise tra l’amministrazione comunale proprietaria dell’immobile e dell’area, e il Consorzio Ancona per lo Sport che da una vita gestisce il PalaRossini come pure l’adiacente stadio Del Conero che sotto alla curva nord ospita numerose comitati regionali di federazioni sportive attraverso Sport e Salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

