il parcheggio di via moro tra degrado e sporcizia

Il parcheggio situato in via Moro si presenta in condizioni di degrado e sporcizia. La situazione attira l’attenzione di residenti e commercianti, che segnalano problematiche legate alla pulizia e alla manutenzione dell’area. La questione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, dove si analizzeranno le possibili soluzioni per migliorare lo stato del parcheggio.

Lo stato del parcheggio al termine di via Aldo Moro finirà al centro del dibattito in consiglio comunale. A sollevare il caso è stato il consigliere di opposizione Luca Forghieri (Centrodestra per Castelnuovo e Montale), che ha presentato un’interrogazione denunciando una situazione di "grave degrado e condizioni igienico-sanitarie critiche". Dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi a seguito di segnalazioni di cittadini, Forghieri riferisce di aver riscontrato "stato di incuria e potenziale pericolo per i cittadini". In particolare, segnala che i servizi igienici risultano inutilizzati a discapito dell’area aperta. Il consigliere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

