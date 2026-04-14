La descrizione dei materiali svelati al CinemaCon di Las Vegas anticipa dettagli inediti sulla nuova esistenza di Peter Parker dopo che la sua identità è stata cancellata dalla memoria collettiva con un incantesimo. Riuscirà Spider-Man: Brand New Day a bissare i record di incassi del precedente Spider-Man: No Way Home? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Nel frattempo il film si sta svelando a poco a poco. A solleticare l'hype per la nuova avventura standalone di Peter Parker, in arrivo nei cinema italiani il 29 luglio, ci ha pensato l'anteprima esclusiva di Sony al CinemaCon 2026 di Las Vegas. Durante la spettacolare presentazione sono stati svelati alcuni minuti inediti del film introdotti da Tom Holland, in collegamento streaming perché impossibilitato a essere presente a Las Vegas, il quale ha descritto il cinecomic in arrivo .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, nessuno ricorda Peter Parker nella clip svelata al cinemaCon

Spider-Man Brand New Day: perché amiamo ancora Peter ParkerC’è una frase del Green Goblin, in Spider-Man (2002), che ritorna ogni volta che si prova a parlare davvero di questo personaggio: “L’unica cosa che...

Spider-Man: Brand New Day – Svelata la scena del CinemaCon: il ritorno di Ned e MJIl CinemaCon di Las Vegas continua a regalare sorprese esplosive per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man: Brand New Day sarà nelle sale italiane dal 29 luglio, tre giorni prima il rilascio internazionale. x.com

La descrizione delle scene di #SpiderMan: Brand New Day mostrate in esclusiva alla CinemaCon di Las Vegas: «Il filmato mostra Peter Parker vivere nel mondo successivo a No Way Home, dove i suoi amici più cari non sanno più chi sia. Peter sta prendend - facebook.com facebook