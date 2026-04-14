Spider-Man | Brand New Day – Svelata la scena del CinemaCon | il ritorno di Ned e MJ

Durante il CinemaCon di Las Vegas, sono state condivise nuove immagini e dettagli sul prossimo film di Spider-Man. Tra le novità, si è parlato del ritorno di alcuni personaggi chiave, tra cui Ned e MJ, che tornano a fare parte della storia. La presentazione ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, confermando l’attenzione del pubblico per il futuro del franchise.

Il CinemaCon di Las Vegas continua a regalare sorprese esplosive per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Durante il panel di Sony Pictures, sono emersi nuovi dettagli inediti su Spider-Man: Brand New Day, descritto da un ologramma di Tom Holland come il capitolo “più maturo ed emozionante” mai realizzato sul tessi-ragnatele. Sebbene il filmato mostrato a porte chiuse difficilmente arriverà online a breve, i resoconti della stampa presente ci permettono di ricostruire una scena chiave che vede il ritorno di volti familiari e dinamiche inaspettate. La descrizione della scena: Ned Leeds a caccia di Spider-Man. Il cuore della clip esclusiva si concentra sul rapporto tra Peter Parker (Tom Holland) e il suo ex migliore amico, Ned Leeds (Jacob Batalon).🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day – Svelata la scena del CinemaCon: il ritorno di Ned e MJ Spider-Man: Brand New Day – il trailer conferma il ritorno di MJ!Il multiverso dei rumor si ferma qui: è ufficiale, Peter Parker e MJ si ritroveranno nel prossimo attesissimo capitolo della saga. Spider-Man: Brand New Day, la scena post-credits svelerà il crossover con una serie Disney+?Nuove indiscrezioni su Spider-Man anticiperebbero un colossale crossover contenuto nella scena dopo i titoli di coda del cinecomic. La descrizione delle scene di #SpiderMan: Brand New Day mostrate in esclusiva alla CinemaCon di Las Vegas: «Il filmato mostra Peter Parker vivere nel mondo successivo a No Way Home, dove i suoi amici più cari non sanno più chi sia. Peter sta prendend - facebook.com facebook