Il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day rivela che Peter Parker e Mary Jane torneranno a condividere la scena nel prossimo capitolo della saga. La conferma arriva attraverso le immagini, che mostrano i due personaggi insieme, mentre il film si prepara a entrare nelle sale. Nessuna altra informazione è stata ancora comunicata riguardo alla trama o agli altri protagonisti coinvolti.

Il multiverso dei rumor si ferma qui: è ufficiale, Peter Parker e MJ si ritroveranno nel prossimo attesissimo capitolo della saga. Dopo una giornata intensa di leak e immagini dal set di Spider-Man: Brand New Day, l’ultimo trailer rilasciato da Sony ha sganciato la bomba che tutti i fan dell’MCU aspettavano. Il ritorno di Zendaya: cosa abbiamo visto nel trailer. Grazie a una clip promozionale diffusa durante l’iniziativa globale di Sony, è apparso un frame brevissimo ma inequivocabile: Spider-Man (Tom Holland) e MJ (Zendaya) si trovano insieme su un tetto nel cuore della notte. Sebbene Peter indossi il costume — il che non conferma se l’incantesimo del Dottor Strange visto in No Way Home sia stato spezzato — la loro interazione è ormai certa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day – il trailer conferma il ritorno di MJ!

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Prima immagine di Peter e MJ in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY. x.com