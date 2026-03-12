Spider-Man | Brand New Day la scena post-credits svelerà il crossover con una serie Disney+?

Una scena post-credits di Spider-Man: Brand New Day ha suscitato curiosità tra i fan, poiché si parla di un possibile crossover con una serie Disney+. Secondo alcune indiscrezioni, nel breve segmento dopo i titoli di coda potrebbe essere annunciata una collaborazione tra il personaggio e un’altra produzione televisiva. La notizia ha fatto discutere gli appassionati, in attesa di eventuali conferme ufficiali.

Nuove indiscrezioni su Spider-Man anticiperebbero un colossale crossover contenuto nella scena dopo i titoli di coda del cinecomic. L'uscita del trailer di Spider-Man: Brand New Day è imminente. In molti scommettono che arriverà la prossima settimana accoppiato alle proiezioni di L'ultima missione - Project Hail Mary. Ma una nuova indiscrezione sul film trapela sui media e stavolta riguarda la scena dopo i titoli di coda. Secondo quanto anticipato da un insider, la scena post-credits si collegherà direttamente a una popolare serie Marvel su Disney+, rivelando un crossover potenzialmente esplosivo. Quale serie Disney+ sarà collegata alla scena post-credits di Spider-Man: Brand New Day? L'ultima indiscrezione sull'MCU arriva dall'insider @Majesticucm.