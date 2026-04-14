Secondo alcune nuove indiscrezioni, potrebbe essere trapelato il motivo per cui Peter Parker e il Punisher si scontrano nel trailer di

Secondo alcune nuove indiscrezioni, potrebbe essere trapelato il motivo per cui Peter Parker e Frank Castle non sono alleati nel prossimo film dei Marvel Studios Quando i Marvel Studios e la Sony hanno diffuso il trailer di Spider-Man: Brand New Day, è saltato subito all'occhio dei fan che Peter Parker e Frank Castle, aka The Punisher, sono tutt'altro che alleati, anzi se le danno di santa ragione. Ora, una nuova indiscrezione o teoria, chiamatela come preferite, ha provato a spiegare cosa spingerebbe i due a combattere nelle immagini del trailer, chiarendo il contesto in cui si muoverà la vicenda. Perché Spider-Man e Punisher combattono in Brand New Day La teoria in questione arriva direttamente dalla nota scooper MyTimeToShine, la quale sostiene di aver scoperto anche .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, questa teoria spiega perché Punisher e Peter lottano nel trailer

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