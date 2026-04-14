Il capitolo finale della pluripremiata trilogia animata su Miles Morales di Sony Pictures è tornato a mostrarsi in grande stile. Durante la presentazione al CinemaCon 2026, Phil Lord e Christopher Miller hanno svelato le prime sequenze di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, scatenando l’entusiasmo della platea di Las Vegas. La pellicola, attesa nelle sale per il 18 giugno 2027, riprenderà esattamente dal cliffhanger mozzafiato del precedente capitolo, con Miles Morales intrappolato in una realtà parallela e priva di Spider-Man. Nel filmato mostrato (ancora in fase di lavorazione ma già ottimizzato per i formati Premium Large Format), Miles si ritrova prigioniero della versione malvagia di se stesso: il Prowler di Terra-42.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: Miles Morales contro se stesso nel primo sguardo dal CinemaCon

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse – Colpo di scena al CinemaCon 2026: Miles contro Prowler nel primo footageIl CinemaCon 2026 di Las Vegas è entrato nel vivo e, come previsto, Sony Pictures ha rubato la scena.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, perché è stato rinviato di tre anniSarebbe dovuto uscire immediatamente dopo la seconda parte, ovvero l'acclamato Across the Spider-Verse, ma il terzo capitolo della storia di Miles...

SPIDER-MAN: BEYOND THE SPIDER-VERSE – First Trailer (2027) Sony Pictures Animation | Concept

Marvel ha rilasciato due nuovi poster di Spider-Man: Brand New Day. x.com

La descrizione delle scene di #SpiderMan: Brand New Day mostrate in esclusiva alla CinemaCon di Las Vegas: «Il filmato mostra Peter Parker vivere nel mondo successivo a No Way Home, dove i suoi amici più cari non sanno più chi sia. Peter sta prendend - facebook.com facebook