Il CinemaCon 2026 di Las Vegas è entrato nel vivo e, come previsto, Sony Pictures ha rubato la scena. Tra gli annunci più caldi della convention annuale dedicata agli esercenti cinematografici, spicca l’attesissimo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Lo studio ha finalmente rotto il silenzio, mostrando filmati esclusivi e nuove immagini che anticipano la conclusione epica della trilogia dedicata a Miles Morales. Il faccia a faccia tra i due Miles: la descrizione del footage. A new look at Spider-Man: Beyond the #SpiderVerse. In theatres 6.18.2027. pic.twitter.coma35cwz1T08 — Sony Pictures (@SonyPictures) April 14, 2026 La presentazione di lunedì sera ha offerto uno sguardo ravvicinato a una delle scene più attese dai fan, riprendendo esattamente dove si era interrotto il cliffhanger di Across the Spider-Verse.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse – Colpo di scena al CinemaCon 2026: Miles contro Prowler nel primo footage

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, perché è stato rinviato di tre anniSarebbe dovuto uscire immediatamente dopo la seconda parte, ovvero l'acclamato Across the Spider-Verse, ma il terzo capitolo della storia di Miles...

Spider-Man: Brand New Day – Svelata la scena del CinemaCon: il ritorno di Ned e MJIl CinemaCon di Las Vegas continua a regalare sorprese esplosive per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

La descrizione delle scene di #SpiderMan: Brand New Day mostrate in esclusiva alla CinemaCon di Las Vegas: «Il filmato mostra Peter Parker vivere nel mondo successivo a No Way Home, dove i suoi amici più cari non sanno più chi sia. Peter sta prendend - facebook.com facebook