Spiagge il Comune rompe gli indugi | Gare subito il Governo sta solo prendendo tempo

Il Comune di Rimini ha annunciato che a breve verrà pubblicato il primo bando di gara per le concessioni demaniali delle spiagge. L'amministrazione ha affermato che intende procedere rapidamente, criticando il Governo che, secondo quanto dichiarato, sta soltanto prendendo tempo. La decisione viene comunicata poco dopo le dichiarazioni ufficiali e si aggiunge alle misure adottate dall'ente locale per gestire le spiagge.

È di imminente pubblicazione il primo bando di gara per le concessioni demaniali da parte del Comune di Rimini. E come precisa l'amministrazione riguarda 27 cosiddette aree di ombreggio, Con l'obiettivo di pubblicare gli altri nei prossimi mesi. Sulla materia interroga la giunta, ieri, giovedì. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Milan Como, Allegri rompe gli indugi: rivoluzione in mediana e un solo ballottaggio ancora aperto in attaccoFiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle rompe gli indugi: Rettore candidata sindacoIn un contesto politico ancora fluido, segnato da indiscrezioni, trattative sotterranee e nomi che si rincorrono, il Movimento 5 Stelle sceglie di... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Le spiagge libere in cui si prenota un posto con un’appNella spiaggia libera davanti alla grotta di Tiberio a Sperlonga, nel Lazio, il comune ha appena attivato un sistema per prenotare un posto attraverso un’app. La prenotazione delle spiagge libere con ... ilpost.it Spiagge, rivoluzione Pad: il mare ritorna pubblicoIl Comune approva il Piano attuativo del demanio marittimo (Pad). Importanti le novità previste, tra cui un aumento considerevole della porzione di spiaggia destinata alla libera fruizione. Nello ... ilmattino.it