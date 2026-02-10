Perché i conigli saltano quando sono felici | cosa sono i binky e cosa vogliono comunicare

I conigli saltano di colpo quando sono felici, e quei salti improvvisi si chiamano

I "binky" sono i salti improvvisi con cui i conigli esprimono gioia ed eccitazione. È un comportamento legato al gioco, all'esplorazione e più in generale a uno stato emotivo positivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Conigli Joy

I divani “senz'ossa” sono mobili caratterizzati da una struttura leggera e minimalista, che combina comfort e design essenziale.

Credevamo che per un anfibio la fase di girino fosse obbligatoria. In Tanzania, invece, esistono rospi che saltano del tutto lo stadio larvale e danno alla luce piccoli già formati. Una scoperta che riscrive una regola della natura. https://bit.ly/rospi_figli - facebook.com facebook