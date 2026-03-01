Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri | a Ortigia riparte la stagione tra tradizione Unesco e nuovi orizzonti culturali
Il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri ad Ortigia riapre le sue porte per la nuova stagione culturale. La programmazione include rappresentazioni di teatro di figura tradizionale riconosciuto dall'Unesco, insieme a iniziative che esplorano nuovi orizzonti artistici. La stagione si apre con spettacoli dedicati alle tradizioni siciliane e presenta anche proposte contemporanee di teatro e musica. La ripresa delle attività coinvolge artisti locali e internazionali.
I numeri dell’ultimo anno raccontano una traiettoria in forte crescita: 480 spettacoli realizzati e oltre 20.000 presenze complessive tra spettatori delle rappresentazioni e visitatori del Museo. Un pubblico trasversale, fatto di turisti internazionali, scolaresche, famiglie e appassionati della tradizione pupara, che conferma l’interesse per un’esperienza culturale autentica e profondamente legata al territorio. Non solo intrattenimento, dunque, ma un vero e proprio polo culturale che unisce dimensione artistica e funzione educativa, valorizzando l’identità siciliana in chiave contemporanea. La nuova programmazione prosegue lungo direttrici che ribadiscono la vocazione del Teatro: conservare e innovare, senza contraddizioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
