Nocera Superiore fondi dal Garante Infanzia per nuovi spazi urbani

Il Comune di Nocera Superiore ha ottenuto un finanziamento dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, destinato alla riqualificazione di spazi urbani rivolti ai minori. Questa iniziativa mira a migliorare le aree dedicate ai giovani, favorendo ambienti più sicuri e accessibili. I fondi rappresentano un passo importante per lo sviluppo di servizi e infrastrutture che rispondano alle esigenze delle nuove generazioni nel rispetto delle normative e delle politiche di tutela.

Il piano dell'amministrazione punta a riqualificare aree dedicate al gioco e all'aggregazione giovanile. L'Autorità nazionale premia il progetto per la sicurezza e l'inclusività Nuove risorse in arrivo per la riqualificazione di aree urbane dedicate ai minori. Il progetto presentato dal Comune di Nocera Superiore è stato ammesso al finanziamento dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il piano, elaborato dagli Uffici Politiche sociali dell'Ente, mira all'individuazione e al recupero di zone cittadine da destinare al gioco, all'aggregazione e alla socialità.

