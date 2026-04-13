Atripalda spari nella notte di Pasqua | domani padre e figlio davanti al gip

Nella giornata di Pasqua, il 4 aprile, nel quartiere Alvanite di Atripalda si è verificata una sparatoria nel pomeriggio. La lite tra alcuni ragazzi è finita con diversi colpi d’arma da fuoco esplosi. Questa mattina, padre e figlio coinvolti nell’incidente sono stati convocati dal giudice per l’interrogatorio di garanzia. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.

Era il pomeriggio del 4 aprile, giorno di Pasqua. Nel quartiere Alvanite di Atripalda — un comune di poco più di undicimila abitanti nell'hinterland avellinese — era scoppiata una lite tra ragazzi. Una di quelle discussioni che, in certi contesti, non rimangono discussioni.Secondo la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Spari nella notte ad Atripalda, arrestati padre e figlio: Procura indaga su tentato omicidioSabato sera, in una contrada di Atripalda, in provincia di Avellino, qualcuno ha sparato. Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: sono tre gli indagatiAvellino, 8 aprile 2026 - Nella notte di Pasqua, ad Atripalda, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in Contrada Alvanite.