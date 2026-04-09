Spari di Pasqua ad Atripalda | tre indagati per tentato omicidio

Nella giornata di Pasqua, ad Atripalda, si è verificata una sparatoria nella contrada Alvanite. Le forze dell'ordine hanno avviato un’indagine che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone, tutte sospettate di aver tentato di uccidere. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale e ha portato all’attenzione delle autorità competenti le circostanze che hanno portato a questo grave episodio.

Tempo di lettura: 2 minuti La sparatoria avvenuta nel giorno di Pasqua ad Atripalda, nella contrada Alvanite, segna un punto di svolta nelle indagini: sono tre le persone finite sotto inchiesta con l’accusa di tentato omicidio. Gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su tre soggetti ritenuti coinvolti direttamente nel violento scontro armato, scaturito – secondo le prime ricostruzioni – da una faida tra famiglie, entrambe già note alle forze dell’ordine. Un conflitto che, da tensione latente, si è trasformato in un vero e proprio regolamento di conti. I tre indagati sarebbero stati identificati grazie a testimonianze raccolte sul posto e ad altri elementi investigativi ora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spari di Pasqua ad Atripalda: tre indagati per tentato omicidio Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: sono tre gli indagatiAvellino, 8 aprile 2026 - Nella notte di Pasqua, ad Atripalda, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in Contrada Alvanite. Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda. Indagini in corso su un possibile atto intimidatorio tra famiglie romAd Atripalda, nella notte di Pasqua, almeno sei colpi d’arma da fuoco hanno colpito l’appartamento di un ventenne di etnia rom, già noto alle forze... Temi più discussi: Spari la notte di Pasqua in contrada Alvanite ad Atripalda, indagini in corso; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda, indagini per tentato omicidio; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: è giallo a contrada Alvanite; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda. Indagini in corso su un possibile atto intimidatorio tra famiglie rom. Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda, tre indagati per tentato omicidioSpari nella notte di Pasqua contro due abitazioni di contrada Alvanite, ad Atripalda: tre persone sono attualmente indagate per tentato omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica ... atripaldanews.it Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda, indagini per tentato omicidioSpari nella notte di Pasqua, ad Atripalda,proseguono senza sosta le indagini sui colpi d’arma da fuoco esplosi in Contrada Alvanite. La Procura di Avellino procede per l’ipotesi di tentato omicidio, m ... irpiniaoggi.it Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Pescara | Spari e coltellate tra minori il giorno di Pasqua a San Donato: due arresti In poche ore la #Polizia ha rintracciato e arrestato i minori responsabili dell’accoltellamento e del fe - facebook.com facebook