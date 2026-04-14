Spari dall' auto mentre si avvicina ad un 40enne

Nella notte a Giugliano in Campania, in via San Nullo, un uomo di 40 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre si trovava sulla strada. Secondo quanto riferito, gli spari sono stati esplosi da un'auto in corsa mentre si avvicinava alla vittima. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Nella notte a Giugliano in Campania, in via San Nullo, un 40enne è stato colpito al braccio e alla mano da alcuni colpi d'arma da fuoco. L'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Giugliano per le cure.Nella ricostruzione sull'accaduto ha riferito di essere stato avvicinato dai malviventi giunti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Spari in strada a Moncalieri, 40enne ferito a un braccio: l’aggressore in fuga, si indaga sul moventeUn uomo di 40 anni è stato ferito da un colpo di pistola al braccio mentre passeggiava insieme al fratello a Moncalieri. Investita mentre scende dall’auto, conducente non si ferma: donna portata in ospedaleUna donna è stata investita da un’auto in transito in via Patrizia Mascellaro mentre scendeva dal proprio veicolo dal lato passeggero. His last chance, their final breath - UNCENSORED RTTR La Televisione. . VOLANTE DANTE: DALLA PIAZZA FINO ALLA PORTELA A Trento dopo la rissa con spari in via santa Croce, più agenti in città. Accordo Provincia Comune sui senza fissa dimora: vanno inseriti nel mondo del lavoro - facebook.com facebook