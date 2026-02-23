Investita mentre scende dall’auto conducente non si ferma | donna portata in ospedale

Una donna è stata investita da un’auto in via Patrizia Mascellaro, perché il conducente non si è fermato dopo l’incidente. La vettura, probabilmente a velocità elevata, ha colpito la donna mentre scendeva dall’auto, sul lato passeggero. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta cercando di identificare il veicolo e il conducente coinvolti nell’accaduto. Le forze dell’ordine continuano le indagini sulla dinamica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna è stata investita da un’auto in transito in via Patrizia Mascellaro mentre scendeva dal proprio veicolo dal lato passeggero. Il conducente della macchina non si è fermato a prestare soccorso allontanandosi, replicando quanto avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso scorso a pochi metri di distanza alla Rotonda di via Mario Vetrone. Sul posto stanno effettuando rilievi i Vigili Urbani. La donna una signora di 60 anni è stata trasportata all ospedale Fatebenefratelli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

