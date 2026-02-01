Grave incidente nel Milanese | motociclista finisce in codice rosso al Niguarda

Un motociclista di 32 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto domenica sera a Bareggio, nel Milanese. La moto si è scontrata con un’altra vettura in via Roma, e il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dello scontro.

Un motociclista di 32 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto domenica sera a Bareggio (Milano). A darne conferma è l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che è intervenuta in codice rosso con due equipaggi. L'incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 22, sulla Sp ex Ss 11. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica, sono arrivate anche le gazzelle dei carabinieri della Compagnia Abbiategrasso. Secondo le prime informazioni, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente: il motociclista sarebbe caduto da solo. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Niguarda

Nella mattinata del 29 dicembre, sulla strada provinciale 64 della Fila a Peccioli, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto ribaltata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Niguarda

Argomenti discussi: Incidente a Milano, perde il controllo dell'auto e si schianta nel corsello dei box: morto Filippo Triggiani; Incidente in corso Sempione a Milano, un morto e due feriti: coinvolte due auto e un camioncino Amsa; Roma, grave incidente sul viadotto della Magliana: sette feriti; Milano, morto in incidente stradale ex bodyguard di Alberto Genovese.

Incidente nel Milanese, schianto con un monopattino: un ferito graveGrave incidente nella mattina di venerdì 30 gennaio nel Milanese. Una persona è rimasta ferita gravemente ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Tutto è accaduto intorno alle 9 a Basiano, sul ... milanotoday.it

Incidente a Gaggiano, ciclista milanese di 65 anni muore travolto dal rimorchio di un tirUn ciclista milanese di 65 anni ha perso la vita nella giornata di oggi, 29 gennaio, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Gaggiano, ... thesocialpost.it

Tragico incidente stradale: muore bimbo di 6 anni, grave il padre - facebook.com facebook

Grave incidente prima dell'alba a Milano in Corso Sempione. Coinvolti un camion della nettezza urbana e due auto. Morto il conducente di una delle due vetture. x.com