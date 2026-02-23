rugbista si scontra durante il gioco portato in codice rosso in ospedale

Un rugbista ha subito un duro scontro durante una partita e si è accasciato a terra dopo aver colpito la testa. La collisione è avvenuta sotto gli occhi dei compagni di squadra e del pubblico presente. I soccorritori lo hanno portato in ospedale con codice rosso, dove è stato sottoposto a controlli approfonditi. La partita è stata interrotta temporaneamente mentre si attendevano aggiornamenti sulle sue condizioni.

Si è accasciato a terra, a seguito di un contrasto di gioco, a quanto pare dopo aver battuto la testa. E la partita, valida per la fase regionale del campionato di Serie C di rugby, ha ripreso il via solo dopo l’arrivo dei soccorsi e la certezza che il giovane rugbista di 24 anni vittima del contrasto non fosse in pericolo di vita. Questo l’episodio verificatosi ieri a Chiesina Montalese, durante la gara fra il Rugby Pistoia padrone di casa ed I Titani di Viareggio: gara serrata e combattuta tra due compagini in cerca di punti per dare corpo alle rispettive ambizioni di classifica. A vincere sono stati alla fine gli Orsi (in virtù del 18-10 finale) ma l’episodio-clou si è verificato poco prima della fine del primo tempo e ha portato alla sospensione della sfida per qualche minuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

