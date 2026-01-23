Rubano una minicar fuori al Liceo Vittorini all'Arenella gli studenti vedono tutto dall'aula e filmano il furto

Nel quartiere dell’Arenella a Napoli, alcuni studenti hanno assistito e filmato il furto di una minicar avvenuto davanti al Liceo Vittorini. L’episodio ha portato il prefetto Michele di Bari a disporre un aumento dei controlli delle forze dell’ordine nell’area, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi mirati per tutelare il patrimonio e garantire la tranquillità dei cittadini.

In seguito all'episodio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha deciso di intensificare i controlli delle forze dell'ordine nel quartiere collinare del capoluogo campano.

