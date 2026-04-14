Media studenti in ostaggio dopo la sparatoria in un liceo turco
Un attacco armato si è verificato in una scuola superiore nella regione di Siverek, nel sud-est anatolico, vicino al confine con la Siria. Secondo quanto riferito dall’emittente turca Ntv, alcuni studenti sono stati presi in ostaggio dall’autore dell’attacco, che ha aperto il fuoco all’interno dell’istituto. La polizia e le forze di sicurezza sono intervenute sul posto per gestire la situazione.
L'emittente turca Ntv riporta che alcuni studenti sono stati presi in ostaggio dall'attentatore che ha aperto il fuoco in una scuola superiore a Siverek, località in provincia di Sanliurfa, nei pressi del confine con la Siria, nel sud est anatolico. Durante la sparatoria 16 persone, soprattutto studenti, sono rimasti feriti. Secondo il prefetto locale, l' attentatore sarebbe un'ex studente della scuola.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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