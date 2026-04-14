Media studenti in ostaggio dopo la sparatoria in un liceo turco

Un attacco armato si è verificato in una scuola superiore nella regione di Siverek, nel sud-est anatolico, vicino al confine con la Siria. Secondo quanto riferito dall’emittente turca Ntv, alcuni studenti sono stati presi in ostaggio dall’autore dell’attacco, che ha aperto il fuoco all’interno dell’istituto. La polizia e le forze di sicurezza sono intervenute sul posto per gestire la situazione.