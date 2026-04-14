In un liceo della provincia di Sanliurfa, nel sud-est della Turchia, un uomo ha aperto il fuoco all’interno dell’edificio. Dopo aver iniziato a sparare, si è tolto la vita con la stessa arma. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o a eventuali vittime tra gli studenti o il personale scolastico. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione.

L'assalitore che ha iniziato a sparare dopo essere entrato in un liceo nel sud est della Turchia, in provincia di Sanliurfa, si è tolto la vita con la sua stessa arma. Lo ha dichiarato il governatore provinciale, Hasan Sildak, come riferisce l'emittente Ntv, aggiungendo che l'assalitore era nato nel 2007 ed era un ex studente della stessa scuola superiore. Durante la sparatoria 16 persone, soprattutto studenti, sono rimaste ferite.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sparatoria in un liceo turco, si suicida l'attentatore

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