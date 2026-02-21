Bambino trapiantato a Napoli la mamma | Alla giustizia chiedo verità

Domenico, bambino di Napoli, è morto dopo un trapianto di cuore. La madre chiede ora risposte chiare sulla vicenda e denuncia mancanze nell’assistenza. Ricorda il figlio come un bambino affettuoso e pieno di vita, che ora desidera solo conoscere la verità. La donna insiste che la giustizia deve fare luce sulle cause di questa perdita. La famiglia attende risposte definitive e un procedimento trasparente. La sua richiesta resta senza risposta finora.

“Adesso viene il momento della giustizia. Domenico se n’è andato, è diventato un angioletto, e io farò in modo che non sia dimenticato e poi faremo giustizia. Cosa chiedo alla giustizia? La verità”. Così Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, davanti all’ ospedale Monaldi di Napoli. “Dove trovo la forza? Me la dà mio figlio” ha aggiunto. Per quanto riguarda la Fondazione che vuole far nascere, ha spiegato il motivo: “La prima cosa è che mio figlio non si dimentichi, e poi aiutare altri bambini”. “La premier Meloni? L’ho sentita, oggi no, ma nei giorni scorsi”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bambino trapiantato, Meloni chiama la mamma: "Faremo giustizia"Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino trapiantato, dopo aver scoperto che il cuore ricevuto dal bambino era danneggiato.

Napoli, la mamma del bimbo trapiantato: «Chiedo aiuto anche al Papa»La mamma del bambino trapiantato a Napoli ha deciso di chiedere aiuto al Papa, dopo aver scoperto le complicazioni legate all'intervento.

La mamma di Domenico: Ora è un angelo, vogliamo giustizia

