Bambino trapiantato a Napoli la mamma | Alla giustizia chiedo verità
Domenico, bambino di Napoli, è morto dopo un trapianto di cuore. La madre chiede ora risposte chiare sulla vicenda e denuncia mancanze nell’assistenza. Ricorda il figlio come un bambino affettuoso e pieno di vita, che ora desidera solo conoscere la verità. La donna insiste che la giustizia deve fare luce sulle cause di questa perdita. La famiglia attende risposte definitive e un procedimento trasparente. La sua richiesta resta senza risposta finora.
“Adesso viene il momento della giustizia. Domenico se n’è andato, è diventato un angioletto, e io farò in modo che non sia dimenticato e poi faremo giustizia. Cosa chiedo alla giustizia? La verità”. Così Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, davanti all’ ospedale Monaldi di Napoli. “Dove trovo la forza? Me la dà mio figlio” ha aggiunto. Per quanto riguarda la Fondazione che vuole far nascere, ha spiegato il motivo: “La prima cosa è che mio figlio non si dimentichi, e poi aiutare altri bambini”. “La premier Meloni? L’ho sentita, oggi no, ma nei giorni scorsi”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; Il bambino di Napoli in attesa del trapianto. L'errore del ghiaccio con l'espianto già avvenuto: genesi di un disastro; Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamo.
