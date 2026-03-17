Un rappresentante politico ha espresso fiducia nella vittoria del Sì, affermando che bisogna abbandonare la logica della giustizia domestica, dove chi commette errori non viene mai chiamato a rispondere. Durante un incontro a Grosseto, ha sottolineato l’importanza di un sistema giudiziario più equo e ha invitato a superare pratiche che favoriscono impunità.

di Cristina Rufini GROSSETO "Bisogna superare la logica della giustizia domestica, dove chi ha sbagliato non paga mai". Dove per ’giustizia domestica’ il ministro Carlo Nordio, intervenuto ieri in una sala Eden gremita, ha inteso sintetizzare il concetto fondamentale, o uno dei principi basilari, della legge costituzione che domenica e lunedì prossimi chiede di essere confermata o meno dai cittadini. "Non è possibile nel processo accusatorio che chi giudica – ha proseguito – sia nello stesso organismo di una delle parti". Il ministro ha anche tenuto a sottolineare che con questa riforma "abbiamo mantenuto l’assoluta indipendenza della magistratura e che il pm disponga della polizia giudiziaria, ma con questa riforma introduciamo il principio che non possano più appartenere alla stessa famiglia di chi deve giudicare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il faccia a faccia con Nordio: "Basta giustizia domestica. Sono fiducioso che il Sì vincerà"

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